TRAVANDO UMA BATALHA INTERNA

Whindersson Nunes relata incômodo no palco pela primeira vez durante crise depressiva

O humorista luta contra a depressão há alguns anos

Da Redação

Publicado em 31 de maio de 2024 às 11:44

Whindersson Nunes Crédito: Reprodução

O humorista Whindersson Nunes, de 29 anos, conversou com os seguidores sobre a sensação de sentir incomodo pela primeira vez no palco durante uma crise de depressão. O influenciador contou a situação nesta quarta-feira (29).

"Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão foi hoje. Mas só nada, aprendi mais uma", disse Whindersson no X, antigo Twitter.

Primeira vez q a depressao fez eu nao me sentir bem com um microfone na mão foi hj, mas só nada, aprendi mais uma — Whindersson (@whindersson) May 30, 2024

Os fãs, que já estão em alerta há alguns anos com as crises de ansiedade do humorista, foram solidários com o rapaz.

"Tomará que tu consiga superar esse momento e que consiga ter uma vida repleta de alegria. Fique bem, Whindersson", disse um seguidor. "Força aí. Todos temos momentos bons e ruins. Foca em Deus e em quem precisa de você. Não devem ser poucos. Você tem um longo caminho a percorrer ainda", reforçou outro internauta.

Depressão

O artista tenta se curar da depressão há alguns anos. No entanto, após Whindersson perder o primeiro filho com a ex-noiva, Maria Lina, a situação piorou. Desde 2021, o humorista compartilha publicações lamentando a morte do bebê.