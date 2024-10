QUER BATER RECORDE DE PÚBLICO

Xand Avião adia Aviões Fantasy por questões de segurança; entenda

Forrozeiro quer entrar para o Guiness Book com a maior festa a fantasia do mundo gratuita

Inicialmente marcada para acontecer no dia 9 de novembro de 2024, na Praia de Iracema, em Fortaleza, a festa “Aviões Fantasy” mudou de data. A informação foi divulgada pelo cantor Xand Avião nas suas redes sociais nesta quarta, 9.

Com a ideia de entrar para o Guiness Book como a maior festa a fantasia do mundo, o forrozeiro alegou que para um evento dessa magnitude acontecer gratuitamente é preciso de mais tempo para organizar tudo com calma, pensando na segurança de todos que estarão presentes.