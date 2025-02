TÁ CHEGANDO

Xanddy Harmonia puxa Pipoca Melhor Segunda amanhã (24)

Desfile gratuito faz parte do pré-Carnaval de Salvador

Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 11:36

A edição gratuita de ‘A Melhor Segunda’, com o cantor Xanddy Harmonia, vai acontecer antes do Carnaval Crédito: Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia

Já faz parte do calendário! Xanddy Harmonia vai puxar nesta segunda-feira (24) a “Pipoca Melhor Segunda”, no circuito Tapajós (Ondina/Barra), na contagem regressiva para o Carnaval de Salvador. >

O cantor trará no repertório sucessos como “Tic Nervoso”, “Desafio” e “Bateu a ideia”, aposta para o Verão 2025 em parceria com Tomate. O desfile gratuito deve começar às 18h, saindo na Praia Ondina, próximo ao Clube Espanhol, e terminando no Largo do Farol da Barra.>

No Carnaval deste ano, Xanddy não irá desfilar com o tradicional bloco "Daquele Jeito" por problemas de logística, já que sua administração sofreu mudanças desde a saída do Harmonia do Samba. Contudo, o artista estará presente nas pipocas e camarotes na maior festa de rua do Brasil.>

Ainda para celebrar os 40 anos do axé, Xanddy revelou que vai usar looks inspirados na trajetória do ritmo. Com figurinos exclusivos, ele quer homenagear os grandes nomes que fizeram parte das quatro décadas de história, como Luiz Caldas, Bell Marques, Carlinhos Brown e outros ícones.>

Confira quais dias e onde Xanddy estará no Carnaval de Salvador:

27 de fevereiro: Pipoca Xanddy Samba de Roda - Circuito Osmar (Campo Grande) >

01 de março: Participação Pipoca Doce - Circuito Osmar (Campo Grande)>

02 de março: Pipoca do Xandão (Circuito Dodô) e Camarote Brahma (Ondina)>

03 de março: Camarote Salvador (Barra-Ondina)>