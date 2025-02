FOLIA NA AVENIDA

Veja quais dias e onde Xanddy Harmonia vai cantar no Carnaval de Salvador 2025

Artista puxará Pipoca e fará shows em camarotes

Faltam poucos dias para o Carnaval 2025 e os foliões que não querem deixar de ouvir e dançar os hits ‘Desafio’ e ‘Hipnotizou’ na avenida já estão atentos para saber onde Xanddy Harmonia estará fazendo show em Salvador. O cantor já está fazendo um pré-Carnaval desde janeiro com sua clássica Melhor Segunda-feira do Mundo, abrindo os festejos de verão.>

Neste ano, Xanddy não irá desfilar com o tradicional bloco "Daquele Jeito" no Carnaval por problemas de logística, já que sua administração sofreu mudanças desde a saída do Harmonia do Samba. Contudo, o artista estará presente nas pipocas e camarotes na maior festa de rua do Brasil. >