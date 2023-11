Xande de Pilares anuncia sexo e nome de seu bebê e Regina Casé se emociona em chá revelação

Xande de Pilares realizou um chá revelação neste sábado, 24. O cantor e sua mulher, Thay Pereira, anunciaram que serão pais de uma menina.



No Instagram, o casal ainda revelou o nome da bebê: Estrela. Além disso, a apresentadora Regina Casé compartilhou registros com os pais anunciando que será madrinha de Estrela.



"É com muita felicidade que compartilhamos com vocês que é menina. Tava escrito. Seja bem-vinda, ESTREstrela. Papai e mamãe já te amam demais", escreveu o músico em vídeo nas redes sociais