Xiaomi lança Redmi Note 14 5G Pro+ no Brasil; veja os preços

Carol Neves

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 11:20

Aparelhos Redmi Note 14 Pro+ 5G, da Xiaomi Crédito: Divulgação

A Xiaomi lançou no Brasil os novos smartphones da linha Redmi Note 14, que chegam com características de celulares premium, mas com preços mais acessíveis. A linha inclui os modelos:>

Redmi Note 14 Pro+ 5G: R$ 5.999,99

Redmi Note 14 Pro 5G: R$ 4.699,99

Redmi Note 14 5G: R$ 2.999,99 (8 GB RAM + 256 GB) e R$ 3.699,99 (12 GB RAM + 512 GB)

Redmi Note 14: R$ 2.499,99 >

Os aparelhos possuem telas Amoled de 6,67 polegadas e baterias de 5110 mAh, com exceção do modelo básico, que tem 5500 mAh. Isso garante autonomia suficiente para um dia inteiro de uso. O Note 14 Pro+ 5G é o modelo mais avançado da linha, com o processador Snapdragon 7s de 3ª geração, uma câmera traseira de 200 MP e frontal de 20 MP. O Note 14 Pro 5G segue características semelhantes, mas com o chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra. >

O Redmi Note 14 5G oferece uma câmera traseira de 108 MP e frontal de 20 MP, com estabilizador óptico e o chip MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Já o modelo básico, o Redmi Note 14, se conecta apenas ao 4G e possui o processador MediaTek Helio G99-Ultra, com uma CPU de 2,2 GHz. Para atender diferentes públicos, a linha conta com opções de memória RAM e armazenamento variados, incluindo versões com 6 GB ou 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento.>