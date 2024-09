FÃ

Xuxa reencontra menina do meme 'Que Xou da Xuxa é esse?' no Rock in Rio

A cena da fã indignada por ter ficado para fora de um show de Xuxa Meneghel, em 1988, viralizou após a série documental Pra Sempre Paquitas

Estadão

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 13:47

Xuxa reencontra menina do meme 'Que Xou da Xuxa é esse?' no Rock in Rio Crédito: Reprodução

"Que Xou da Xuxa é esse?", questionou a fã, agora também no Rock in Rio 2024. O meme que ganhou a internet nos últimos dias foi recriado no festival na sexta, 20, quando Patrícia Veloso, hoje com 47 anos, conheceu a eterna rainha dos baixinhos. A cena de Patrícia, então criança, indignada por ter ficado para fora de um show de Xuxa Meneghel, em 1988, veio à tona com a série documental Pra Sempre Paquitas, do Globoplay.

Graças à fama recém-conquistada no mundo virtual, Patrícia foi convidada para encontrar a cantora e apresentadora na Cidade do Rock. Em vídeo publicado no Instagram, Patrícia aparece emocionada, grita e abraça a ídola. "Você chegou a conseguir entrar naquele dia?", pergunta Xuxa para a fã, que nega.

"Consegui, gente!", comemora Patrícia, aos pulos, por realizar um sonho antigo. Abraçada com a cantora, repetiu: "Que Xou da Xuxa é esse, hein?".