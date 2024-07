INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

YouTube: você poderá cantarolar para descobrir o nome de uma música na plataforma

Informações foram confirmadas por porta-voz da plataforma

Estadão

Publicado em 17 de julho de 2024 às 22:34

O YouTube Music ganhou novas funções nesta semana Crédito: Postmodern Studio

O YouTube Music está com algumas funcionalidades novas que prometem facilitar a vida de seus usuários. Entre as novidades estão o uso de inteligência artificial para simplificar a busca por músicas e a construção de listas de reprodução. As novidades foram confirmadas pela porta-voz do YouTube Music, Jessica Gibby, ao site The Verge.

Por enquanto, usuários Premium dos Estados Unidos terão acesso à função de criar uma playlist personalizada com a ajuda de uma inteligência artificial. O recurso, que está em período de teste, permitirá que se crie uma playlist "descrevendo exatamente o que quer ouvir".

De acordo com capturas de tela publicadas no site 9to5Google, trata-se de uma espécie de bate-papo em que o usuário pode lançar mão de prompts como "refrões pop contagiantes" ou "hinos pop animados" para criar a sua própria lista de músicas com base nas descrições fornecidas.

Outro mecanismo que está sendo lançado é a expansão do sistema "cantarole para pesquisar", que estava em teste para usuários Android desde o começo do ano. O funcionamento é bastante simples: basta cantarolar uma música, sem precisar saber a letra, e o YouTube identifica a música em questão.

Para utilizar essa funcionalidade, basta clicar na lupa de pesquisa e selecionar o ícone que traz uma onda de som. Então, cantarole a música que você busca ou reproduza um trecho em um instrumento musical. A função está disponível para assinantes do YouTube Music no Android e no iOS.

O Spotify já trazia mecanismos semelhantes às novidades do YouTube. A plataforma possui uma funcionalidade que permite que usuários criem listas de reprodução por meio da inteligência artificial. Por sua vez, aplicativos como o Shazam já deixavam o usuário procurar músicas por meio de trechos cantados ou tocados em algum lugar.