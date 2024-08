SUSTO

Zac Efron é hospitalizado após acidente em piscina em Ibiza

O tabloide TMZ, primeiro a dar a notícia, diz que fontes revelaram que Efron foi encontrado dentro da piscina por dois funcionários do hotel onde estava, que o retiraram da água. A equipe do artista não explicou como ele se acidentou.

Durante a semana, o ator de High School Musical fez uma aparição especial no show do DJ Martin Garrix em Ibiza. Ele subiu ao palco, dançou e interagiu com o público presente no Ushuaïa Ibiza Hotel and Beach Club.