Zé Neto: esposa conta que fez primeiros socorros no sertanejo após acidente em estrada

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente de trânsito na noite da última terça-feira, 5 Ele saía do seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, quando o veículo onde estava capotou após colisão na rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida.



A esposa do sertanejo, a influenciadora digital Natália Toscano, chegou a ajudar nos primeiros socorros do cantor. Ele estava sozinho no carro quando saiu, mas Natália saiu 10 minutos depois, em outro veículo, afirma a assessoria. Segundo a mulher, ela não presenciou a colisão, mas chegou a tempo de socorrer o marido.