Zé Neto revela medo após acidente: 'vou morrer queimado aqui dentro'

Zé Neto, em entrevista ao Fantástico. Crédito: Reprodução/TV Globo

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, teve medo de morrer após o acidente na rodovia. Em entrevista ao Fantástico, veiculada nesse domingo (10), ele contou que não conseguia sair do carro após o capotamento.



“E eu tentava abrir a porta e não conseguia. Aquela fumaça foi entrando, aquele cheiro. Falei, meu carro vai pegar fogo e eu vou morrer queimado aqui dentro”, relembrou.



Zé Neto foi socorrido pela esposa, Natália Toscano, que seguia na estrada em outro veículo, com os filhos do casal. “Eu não cheguei a ver a colisão em si porque já era uma descida. Só a bagunça ali mesmo, mas na hora já me deu, é meu marido”, falou.

As fotos do carro destruído e a internação do cantor num hospital assustaram Cristiano. “Minha esposa ligou para Natália, esposa do Zé. Ela estava dentro da ambulância bem apavorada. Falou ‘Paula, já te ligo. Eles estão estabilizando o Zé’. Cara, a hora que ouvi isso, na minha cabeça, estabilizando, foi um choque, fiquei bem apavorado”, contou o parceiro de Zé Neto.

Zé Neto quebrou três costelas, uma delas em dois lugares diferentes, e levou pontos no braço esquerdo. Depois de transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Os exames constataram uma contusão pulmonar, causada pela violência da batida.