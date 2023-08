Zezé di Camargo ironiza críticas à sua voz: São pessoas frustradas'

O cantor e compositor Zezé di Camargo esteve neste fim de semana na Festa de Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Em entrevista ao site Splash, Zezé respondeu sobre as críticas e brincadeiras com vídeos de suas apresentações que mostram supostas falhas em sua voz. As imagens têm circulado pelas redes sociais e gerado muitos comentários.



"Fico rindo. Lanço música e faço shows. Sabe aquele ditado: ‘os cães ladram e a caravana passa’. Vejo que não é só comigo. São pessoas frustradas. Ir pra internet e se preocupar com a vida do outro é porque ela não tem vida."