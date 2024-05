ESG FÓRUM SALVADOR

Era da IA exige novas habilidades

Na interação com a transformação digital, o ser humano precisa aprender a extrair sentido de dados, substituir crenças e tornar-se mais coletivo



Murilo Gitel

Publicado em 31 de maio de 2024 às 07:10

Transformar a infinidade de dados coletados e produzidos no digital hoje em soluções, insights e conhecimento para melhorar a vida das pessoas é o grande desafio atual, quando pensamos na interação entre o ser humano e a transformação digital. Este foi tema trazido para o III Fórum ESG pelo palestrante e escritor Andrea Iorio, uma das maiores referências nacionais em transformação digital, liderança e potencialização de novos negócios.

Em sua apresentação no segundo dia do evento, ele destacou que diante de todos os avanços da tecnologia, é preciso considerar que apesar de a inteligência artificial ter a capacidade para substituir até 70% das atividades burocráticas, ela não possui pensamento criativo e crítico. Como uma ferramenta, que pode beneficiar a humanidade em muitos aspectos, é fundamental que o homem desenvolva habilidades para interagir da melhor forma com os chatbots.

“Queremos ser protagonista dessa história e entendermos essas novas habilidades”, ressalta. Uma das mais importantes, sem dúvida, é a transformação cognitiva, pois já não é possível entender esse novo mundo com crenças do passado. É preciso, segundo Iorio, praticar a “repercepção” para atualizar os conhecimentos. Ou seja, repensar crenças e aprender a desaprender todo o tempo.

Mente de principiante

Na era da IA uma das habilidade mais exigidas de profissionais em todas as áreas é a mente de principiante. Este é caminho para não se tornar obsoleto. Isso, de acordo com Iorio, é válido para pessoas, empresas e negócios. Ele deu o exemplo do declínio do aplicativo de relacionamentos Tinder, que se manteve com grande sucesso e faturando alto, desde seu lançamento em 2013 até o surgimento do concorrente Bumble, que possibilitou uma abordagem mais respeitosa, colocando a mulher como protagonista do match.

Este case mostra como serviços e produtos dependem da avaliação dos clientes, que com a IA ganharam acesso à informação, podem avaliar tudo em tempo real e também comparar reviews e opiniões de outros clientes para validar suas impressões. Desta forma, mais do que nunca o foco no cliente hoje deve ser regido pelo esforço em oferecer a ele a melhor experiência possível. “Mudamos de negócios transacionais para negócios baseados em experiência. Tomamos decisões baseados no nosso sucesso passado ou na intuição, mas é preciso saber coletar e tratar dados para tomarmos as melhores decisões hoje”, argumenta.

A grande tarefa de lideranças visionárias na era da IA não é brigar com a tecnologia ou fazer à risca o que o cliente pede, mas ter a genialidade de extrair sentido dos dados disponíveis, saber colaborar de forma rápida com a tecnologia e aproveitar o tempo que se ganha para superar os dilemas em torno do inovar. Importante também é saber lidar com as três categorias de erros: evitáveis, inevitáveis e inteligentes - esses os mais relevantes pela possibilidade de minimizar custos e elevar o valor de aprendizado. A IA permite isso através das simulações e geração de dados. No pensamento tradicional, todo erro é ruim, mas no pensamento dos novos tempos, os bons profissionais são aqueles que aprendem com os erros.