ECONOMIA SUSTENTÁVEL

Estações do BRT e três escolas de Salvador ganham projeto de eficientização energética

Ação é fruto de parceria entre a Neoenergia Coelba e a Prefeitura de Salvador; anúncio ocorreu durante o III ESG Fórum Salvador nesta quarta-feira (22)

Larissa Almeida

Publicado em 23 de maio de 2024 às 00:47

Prefeito Bruno Reis e Thiago Guth, diretor-presidente da Coelba, durante o recebimento da placa simbolizando as inaugurações Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Durante o III ESG Fórum realizado em Salvador, nesta quarta-feira (22), foi apresentado pela Neoenergia Coelba o projeto de eficientização energética do BRT e de escolas municipais, em parceria com a Prefeitura de Salvador. Na ocasião, houve a entrega de cinco usinas fotovoltaicas para equipamentos de Salvador, beneficiando as estações Hiper e Cidadela do BRT, além de três Centros de Educação Infantil.

Para implementar o projeto, a distribuidora de energia investiu mais de R$ 1,5 milhão na instalação dos sistemas, que vão proporcionar uma economia aproximada de 499.3 megawatt-hora por ano (MWh/ano) no consumo de energia da prefeitura. De acordo com Thiago Guth, diretor-presidente da entidade, a iniciativa tem o intuito de promover maior sustentabilidade. “Usando a energia solar, haverá uma redução de custo nesses equipamentos para que esses recursos possam ser aplicados em outros serviços da prefeitura para a população e para preservar o meio ambiente”, disse.

Nas escolas beneficiadas pelo projeto, houve o implemento de ações educativas. “Nós fomos nas escolas com as agências móveis e ensinamos às crianças os conceitos de economia de energia para que elas possam levar para casa essa economia de energia e sustentabilidade. Fizemos também um trabalho de substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas mais eficientes. É um programa que o intuito é realmente educar para o uso racional de energia, aplicar tecnologias para a economia e para a questão de preservação do meio ambiente”, concluiu.

No evento, foi entregue ao prefeito Bruno Reis uma placa simbolizando as inaugurações, destacando a implantação de soluções de eficiência energética em órgãos e equipamentos municipais, a exemplo da instalação de uma usina solar no residencial Mané Dendê a ser inaugurado no início de junho.