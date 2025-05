SUSTENTABILIDADE

Fórum ESG Salvador 2025 está com inscrições abertas

Principal evento sobre a agenda de responsabilidades na Bahia acontece nos dias 3 e 4 de junho

Publicado em 15 de maio de 2025 às 14:51

Evento reúne especialistas, representantes do setor produtivo, governos e público em geral Crédito: Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO

O principal evento para discussões sobre sustentabilidade está com inscrições abertas. A 4ª edição do Fórum ESG BAHIA será um espaço de ampla discussão e troca de experiências, abordando os impactos das ações de sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança na Bahia, no Brasil e no mundo, com foco nas oportunidades e desafios que surgem com a crescente pressão social, governamental e empresarial. >

O fórum será realizado nos dias 3 e 4 de junho, sendo o primeiro dia exclusivo para convidados e o segundo, com programação das 8h às 19h, aberto ao público em geral, no Porto Salvador Eventos. >

Inspirado na visão de liderança do Brasil na agenda de sustentabilidade, o evento será um ponto de encontro para os principais líderes, empresários, gestores e agentes da sociedade civil que estão interessados em discutir o papel das práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) no desenvolvimento sustentável, especialmente diante das mudanças globais, da trajetória do conceito de Sustentabilidade até o ESG nos dias de hoje e da possível onda anti-ESG nos Estados Unidos e seus impactos no mundo.>

Realizado pelo CORREIO, o fórum promete repetir o sucesso das edições anteriores, quando reuniu empresários, poder público e outras lideranças em torno do tema, cada vez mais presente no dia a dia das companhias e da população. Durante os dois dias, proporcionará conteúdo qualificado com o objetivo de fortalecer e disseminar o conceito de que é possível fazer negócios de forma sustentável em toda cadeia produtiva, desde os micros e pequenos empreendedores até as grandes empresas.>

SERVIÇO>

IV ESG Fórum Salvador>

Data: 03 e 04 de junho de 2025>

Horário do dia 03/06/2025 (exclusivo para convidados): 17h às 22h30>

Horário do dia 04/06/2025: 08h às 19h>

Local: Porto Salvador Eventos >

Endereço: Av. da França, 393 - Comércio, Salvador - BA, 40010-000>