Fundadora da startup SOLOS, Saville Alves debate economia circular no IV ESG Fórum Bahia

Empresária participa de painel sobre oportunidades e desafios do setor



Gabriela Cruz

Publicado em 19 de maio de 2025 às 18:17

Saville Alves foi eleita pela Forbes uma das 20 mulheres mais inovadoras das Ag Techs em 2022 Crédito: divulgação

Saville Alves, fundadora da SOLOS, startup de impacto que tem promovido a economia circular de forma prática e transformadora, será uma das participantes do IV ESG Fórum Bahia, que acontece nos dias 3 e 4 de junho, no Porto Salvador – Contermas. Ela integra o painel “A Economia Circular no Brasil: Oportunidades e Desafios”, marcado para o segundo dia do evento.>

Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Saville iniciou sua trajetória no ativismo ainda na universidade, como uma das principais lideranças de movimentos de jovens empreendedores. Atuou em empresas como Braskem S.A. e Oi S.A., além de organizações do terceiro setor como as ONGs TETO e ARCAH. Esse percurso plural moldou seu olhar estratégico para a inovação com propósito.>

Em 2022, foi eleita pela Forbes uma das 20 mulheres mais inovadoras das Ag Techs. Em 2023, venceu, representando a SOLOS, o Prêmio Nacional da Inovação – o maior do país no segmento – e foi finalista do Prêmio Empreendedor Social da Folha de S.Paulo. Em 2024, passou a integrar a Rede de Líderes da Fundação Lemann.>

Evento consolidado

Realizado pelo jornal Correio, o ESG Fórum BAHIA chega à sua quarta edição consolidado como o principal espaço de debates sobre práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança no estado. O evento reunirá especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo. Em 2025, a proposta é ampliar ainda mais as discussões, incluindo a arte como ferramenta de sensibilização para os desafios da agenda ESG.>

Com inscrições gratuitas, o IV ESG Fórum BAHIA se apresenta como uma oportunidade para acompanhar as principais tendências e desafios do tema, tanto no cenário global quanto local, especialmente no contexto da COP30, que será sediada no Brasil.>

Inspirado na visão de protagonismo do país na agenda de sustentabilidade, o evento será um ponto de encontro para líderes empresariais, gestores, especialistas e agentes da sociedade civil interessados em discutir o papel das práticas ESG no desenvolvimento econômico e social. A programação abordará desde a evolução do conceito de sustentabilidade até os desafios atuais da sigla, incluindo os impactos da possível onda anti-ESG nos Estados Unidos e suas repercussões em outros países.>

SERVIÇO:

SERVIÇO:>

IV ESG Fórum BAHIA>

Data: 3 e 4 de junho de 2025>

Horário do dia 03/06 (exclusivo para convidados): 17h às 22h30>

Horário do dia 04/06: 8h às 19h>

Local: porto Salvador na Contermas>

Endereço: Av. da França, 393 - Comércio, Salvador - BA>

Inscrições aqui.>