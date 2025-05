ESG

Gerente de Meio Ambiente da Bracell Bahia, Meryellen Baldim participará de painel no IV ESG Fórum Bahia

Executiva vai discutir sobre recuperação de áreas degradadas

Publicado em 23 de maio de 2025 às 13:38

Meryellen Baldim possui mais de 15 anos de experiência na gestão ambiental de empresas privadas Crédito: Divulgação

Gerente de Meio Ambiente e Certificações da Bracell Bahia, Meryellen Baldim Oliveira será uma das participantes do IV ESG Fórum Bahia, que acontece nos dias 3 e 4 de junho, no Porto Salvador, Contermas. Ela integra o painel “Transformando Problemas em Oportunidades: Recuperação de Áreas Degradadas e Sustentabilidade”, que será realizado no segundo dia do evento.>

Engenheira florestal, com especialização em Gestão Ambiental, Auditoria e Certificações Ambientais, Meryellen possui mais de 15 anos de experiência na gestão ambiental de empresas privadas. Atua na Bracell desde 2010, sendo responsável pela condução de programas ambientais voltados à preservação da fauna, flora, solo, resíduos e recursos hídricos.>

Sob sua gestão está a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, a maior unidade de conservação do gênero no Litoral Norte da Bahia. Também lidera na região a implementação do Compromisso Um-pra-Um, iniciativa em que a Bracell se compromete a preservar um hectare de mata nativa para cada hectare plantado de eucalipto, fortalecendo as práticas de sustentabilidade e conservação ambiental.>

Evento consolidado

Realizado pelo jornal Correio, o ESG Fórum BAHIA chega à sua quarta edição consolidado como o principal espaço de debates sobre práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança no estado. O evento reunirá especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo. Em 2025, a proposta é ampliar ainda mais as discussões, incluindo a arte como ferramenta de sensibilização para os desafios da agenda ESG.>

Com inscrições gratuitas, o IV ESG Fórum BAHIA se apresenta como uma oportunidade para acompanhar as principais tendências e desafios do tema, tanto no cenário global quanto local, especialmente no contexto da COP30, que será sediada no Brasil.>

Inspirado na visão de protagonismo do país na agenda de sustentabilidade, o evento será um ponto de encontro para líderes empresariais, gestores, especialistas e agentes da sociedade civil interessados em discutir o papel das práticas ESG no desenvolvimento econômico e social. A programação abordará desde a evolução do conceito de sustentabilidade até os desafios atuais da sigla, incluindo os impactos da possível onda anti-ESG nos Estados Unidos e suas repercussões em outros países.>

SERVIÇO:

IV ESG Fórum BAHIA>

Data: 3 e 4 de junho de 2025>

Horário do dia 03/06 (exclusivo para convidados): 17h às 22h30>

Horário do dia 04/06: 8h às 19h>

Local: porto Salvador na Contermas>

Endereço: Av. da França, 393 - Comércio, Salvador - BA>

