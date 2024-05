O que fez do Pará exemplo em boas práticas?

Em 2020, o Pará lançou o plano estadual de bioeconomia, o primeiro do tipo construído por um ente público no país. Hoje, o plano do estado subsidia o plano nacional do tema, que está sendo confeccionado. "Isso é para que nós possamos fazer com que os conhecimentos ancestrais, dos indígenas e quilombolas - que sabem fazer da copaíba, por exemplo, um fármaco para curar eventualmente uma gripe - impulsionem a indústria de cosméticos, de fármacos, de bioalimentos, incrementando a atividade econômica do estado”, explica o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), no primeiro dia do III ESG Fórum, nesta quarta-feira (22).