MAIOR DO NORDESTE

Abertura do III ESG Fórum discute impactos ambientais e boas práticas

Evento é realizado no Porto do Comércio, em Salvador

Millena Marques

Publicado em 22 de maio de 2024 às 22:30

III ESG Fórum Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Os projetos carbono zero são responsáveis pela redução na emissão de gases do efeito estufa e, consequentemente, ajudam nos impactos ambientais causados ao planeta. Foi com o selo de neutralização do carbono da edição do ano passado que a terceira edição do ESG Fórum Salvador, o maior do Nordeste sobre a sigla, começou ontem, no Porto Salvador, no Comércio. A abertura contou com palestras do prefeito de Salvador, Bruno Reis, do governador do Pará, Helder Barbalho, da cantora Daniela Mercury e do presidente da Central Única das Favelas, Preto Zezé.

Em inglês, ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance, o que significa Ambiental, Social e Governança. O termo foi utilizado pela primeira vez em um relatório da Organização da Nações Unidas (ONU) em 2024, o “Ganha quem se importa”, e representa a união de três pilares que devem implementados por empresas. O objetivo é fomentar a adoção de práticas relacionadas à conservação do meio ambiente, à preocupação do bem-estar coletivo e às práticas de gestão nos processos empresariais.

De acordo com diretora-geral do CORREIO, Renata Correia, o ESG Fórum Salvador é um espaço para fortalecer o debate de questões socioambientais, que devem fazer parte da agenda de sustentabilidade. “É fundamental refletir sobre a urgência dessas questões, que ecoam não apenas na nossa sociedade, mas em toda a humanidade. A crise climática figura como uma das maiores ameaças à nossa existência. Diante desse cenário, o ESG Fórum Salvador permane como uma importante plataforma para o diálogo e ação conjunta em busca de soluções sustentáveis”, falou.

O primeiro dia contou a participação de cerca de 400 convidados. Nesta quinta-feira (23), segundo dia oficial do evento, a expectativa é receber 1.500 pessoas. “Esse é um tema muito importante para a Bahia e para o Brasil. O CORREIO, em especial, sempre à frente dos temas importantes, entende que a gente precisa de uma saída para debater sempre isso. A gente fica muito feliz quando grandes marcas patrocinam e apoiam esse projeto”, avaliou Luciana Gomes, gerente comercial e Marketing do jornal.

Discutir a agenda de meio ambiente e governança requer a mobilização de diversos setores da sociedade. Por isso, a importância de promover um evento gratuito na cidade de Salvador. “Todo mundo quer entender mais sobre o tema e gosta desse formato, de palestras que a gente traz, gratuitas e importantes”, finalizou Luciana.

A menos de um ano para a próxima conferência do clima da ONU, a COP30, que será realizada no Pará, no meio da Amazônia, é de suma importância debater temas relacionados às práticas sustentáveis e responsáveis. É o que disse o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

“É um debate muito virtuoso, com representantes de várias organizações do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil, buscando caminhos para que a gente incorpore ainda mais a agenda ESG na agenda das empresas e na agenda dos governos”, afirmou.

O primeiro dia do fórum ainda contou com a participação da influenciadora Mani Reggo, ex-mulher do campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito. A empreendedora marcou presença no evento e ainda foi fotografa ao lado da cantora Daniela Mercury, responsável pela última palestra da noite.

A programação do III ESG Fórum Salvador seguirá na quinta com mais de 30 palestrantes e painelistas. A programação deste dia será aberta para o público, com inscrições gratuitas no link https://oferta.correio24horas.com.br/iii-esg-forum-salvador.