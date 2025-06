FÓRUM ESG BAHIA

‘Recuperação da orla de Salvador nasce com o conceito de praia circular’, diz secretário

Segundo Ivan, o projeto nasce a partir do conceito de praia circular, com o objetivo de produção de lixo zero

Carolina Cerqueira

Publicado em 4 de junho de 2025 às 12:16

Ivan Euler falou no fórum Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O segundo painel do Fórum ESG Bahia 2025 discutiu sobre a recuperação de áreas degradadas em Salvador, contando com a participação de representantes de grandes empresas e do secretário municipal de sustentabilidade, resiliência e proteção animal, Ivan Euler. >

Durante o evento, o secretário destacou o projeto da Prefeitura de recuperação da orla da cidade, que está sendo desenvolvido desde 2010. Segundo Ivan, o projeto nasce a partir do conceito de praia circular, com o objetivo de produção de lixo zero. >

“Todos os resíduos gerados serão reaproveitados. Vai ser proibido o uso de plásticos de uso único, como canudos e copos. Também teremos composteiras nos quiosques e iremos desenvolver a cadeia produtiva das localidades”, disse o secretário. >

Ivan Euler Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Já a gerente comercial da Moura Dubeux regional Bahia, Tarcila Luz, destacou o papel da construção civil na transformação de áreas degradadas. Ela citou a recuperação das áreas dos antigos Salvador Praia Hotel e Othon. “As construções mudam paisagens e mudam as realidades locais. Temos muitos prédios privados e públicos com vacância e isso representa uma oportunidade para o setor”, colocou.>