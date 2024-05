ESG FÓRUM

Uma das principais vozes da agenda ESG no Brasil, Paula Harraca fará encerramento de fórum sobre o tema em Salvador

III ESG Fórum acontece nesta quinta-feira (23), no Porto Salvador

Publicado em 20 de maio de 2024 às 20:20

Paula Harraca Crédito: Divulgação

Líder premiada, com mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento do potencial humano, Paula Harraca ministrará a palestra “O Poder Transformador do ESG”, que encerra a programação do III ESG Fórum, nesta quinta-feira (23), no Porto Salvador. Após dois dias de encontros entre importantes nomes do segmento e o público, a executiva, que é referência nas três letras da sigla, demonstrará como é possível construir negócios capazes de alinhar lucro e propósito.

Paula é reconhecida como uma das principais vozes da agenda ESG no Brasil e afirmar ser movida pelo objetivo de cocriar futuros melhores e inspirar empresas a desenvolverem negócios sustentáveis, acreditando no potencial humano. “Estou muito animada para participar desse evento que contribui e está alinhado com o momento de transformação dos negócios no estado da Bahia”, disse em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Executiva experiente, cuja bagagem profissional inclui a liderança de equipes em seis países, Paula criou os “7 Cs da Competitividade Consciente”, um modelo holístico que oferece direcionadores estratégicos para gestores que desejam se diferenciar gerando resultados destacados, além de se manterem relevantes para seus públicos num mercado em profunda transformação. “O exercício de construir futuros exige um desapego a elementos do passado”, afirma.

Ela é a primeira mulher a chegar à diretoria do negócio de Aços Longos América Latina de um dos maiores conglomerados siderúrgicos do mundo, façanha conquistada em 2014, quando se tornou diretora de Pessoas e Inovação. No cargo, liderou a criação do premiado Açolab, primeiro hub de inovação aberta da indústria mundial de aço. Pouco depois, em 2020, foi reconhecida como uma das RHs mais admiradas do Brasil.

Atualmente, Paula é conselheira de grandes empresas, mentora executiva e professora de MBAs das principais universidades e escolas de negócios de todo o país. Ela também é autora do livro “O Poder Transformador do ESG: como alinhar lucro e propósito”, um guia para profissionais e organizações que buscam se manter prósperos, competitivos e conectados com seus valores.

Parte deste conteúdo adquirido e praticado ao longo dos anos será compartilhado pela líder durante a palestra de encerramento do evento, que leva a assinatura do Alô Alô Bahia e do Jornal Correio. As inscrições gratuitas e a programação completa estão no site.