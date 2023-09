À espera de Rogério Ceni, Bahia faz 2° treino de olho no Coritiba

Bahia faz preparação para enfrentar o Coritiba fora de casa. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O elenco do Bahia realizou, na manhã desta sexta-feira (8), o segundo dia de preparação para enfrentar o Coritiba, pela 23ª rodada da Série A. A atividade da vez foi comandada por Rogério - mas ainda não era o Ceni, e sim Ferreira, comandante do time sub-20 do Esquadrão. Ele segue à frente do elenco enquanto o novo técnico não chega. Ceni já tem acerto encaminhado com o tricolor e terá contrato até o fim de 2024.

O trabalho do dia começou com ativação na academia. Depois, Rogério Ferreira separou o grupo em duas partes para uma atividade técnica. Cada espaço foi composto por dois times e dois coringas.

Em outro momento, aconteceram mais duas divisões do elenco. Alguns jogadores fizeram confrontos de 2x2, enquanto, do outro lado, duelos entre trios, mas com a presença de goleiros. Em seguida, mais uma série de enfrentamentos. Na reta final, treinamento de cobranças de pênaltis.

O zagueiro David Duarte voltou a participar dos trabalhos normalmente. Já o lateral-direito André, em fase de recuperação, fez outro trabalho físico e técnico especial com o fisioterapeuta Thiago Teixeira. O meia Cauly, por sua vez, seguiu o tratamento na fisioterapia.