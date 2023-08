A vez de João Victor: substituto de Camutanga, zagueiro será titular do Vitória contra o Mirassol

Zagueiro João Victor será titular do Vitória contra o Mirassol. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

As escalações do Vitória na Série B permitem afirmar: João Victor é o substituto imediato de Camutanga. Ele ficou com a vaga anteriormente nas três vezes em que o zagueiro titular cumpriu suspensão ao longo do campeonato e será assim novamente no jogo de sexta-feira (1º), às 19h15, contra o Mirassol, no Barradão, pela 26ª rodada.



João Victor já tinha sido escolhido pelo técnico Léo Condé para começar em campo contra Guarani, Ponte Preta e Botafogo-SP porque Camutanga havia levado o terceiro cartão amarelo. Dessa vez, o dono da posição foi expulso no empate de 0x0 com o Atlético-GO, domingo (27), em Goiânia.

João Victor foi o escolhido para recompor a defesa durante a partida e será mantido no time. Esse vai ser o terceiro jogo dele como titular em sete rodadas do returno. Ao longo do primeiro turno inteiro, ele foi titular apenas quatro vezes.

“Esses últimos jogos agora foram bastante importantes para mim, para ganhar confiança e a confiança do torcedor”, afirmou João Victor, durante entrevista concedida antes do treino desta terça-feira (29), quando os jogadores titulares iniciaram os preparativos para o confronto com o Mirassol. O duelo marcará o reencontro dele com um ex-técnico.

“Vai ser uma partida bastante difícil. Eu já treinei com o professor Mozart no ano passado e sei como é a formação dele. Vai ser um jogo difícil, mas nada é impossível. Estamos dentro de casa”, projeta o zagueiro.

Depois de defender o Guarani no ano passado, João Victor retornou para a Toca do Leão com moral, requisitado pelo técnico João Burse, primeiro responsável pela montagem do elenco do Vitória desta temporada. No entanto, não se firmou nem mesmo no Campeonato Baiano, quando Wagner Leonardo não fazia parte do elenco.

Ainda assim, João Victor era o reserva imediato da zaga até a 17ª rodada da Série B, quando perdeu a concorrência para Yan Souto, titular na vitória por 2x1 contra o Novorizontino, no Barradão. Na ocasião, ele viu o companheiro de posição mais novo ficar com a vaga de terceiro zagueiro no esquema tático adotado por Léo Condé.

“Eu sempre tive a cabeça boa com relação a banco de reservas. No ano passado eu fiz um bom campeonato, e Fábio Mota entrou em contato com meus agentes para que eu pudesse voltar e atuar esse ano. Léo Condé sempre fala que quem estiver melhor vai atuar”, diz o defensor. “Quando Camutanga e Wagner Leonardo assumiram a titularidade, eles estavam atuando bem”, reconhece.

Com atuação regular nas últimas vezes em que foi chamado, João Victor pede passagem para mostrar seu futebol mais uma vez e seguir escrevendo o nome no caminho que leva à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

“O Vitória representa um time que abriu as portas pra mim. Eu saí do Santa Cruz em 2019, cheguei aqui no segundo turno e graças a Deus estou aqui hoje, mais maduro e mais centrado. Quero colocar o Vitória onde ele nunca deveria ter saído, que é na Série A”, afirma.