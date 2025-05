VAI ASSUMIR?

Abel Ferreira comenta rumores sobre a Seleção Brasileira

Treinador do Palmeiras despistou o assunto e pregou foco total na temporada do clube paulista

Em jogo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, Ceará e Palmeiras se enfrentaram no Castelão. Jogando fora de casa, o Verdão levou a melhor com gol de Gustavo Gómez de cabeça ainda na primeira etapa. Após o triunfo, durante coletiva de imprensa, Abel Ferreira comentou sobre rumores sobre a Seleção Brasileira e reforçou “foco total” no Palmeiras.>