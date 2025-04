VAI DEIXAR A ARÁBIA?

Alvo da Seleção, Jorge Jesus terá reunião de urgência sobre futuro no Al-Hilal

Técnico português está na mira da CBF para assumir o Brasil após a recusa de Carlo Ancelotti

O técnico Jorge Jesus pode estar próximo de deixar o Al-Hilal. A equipe da Arábia Saudita convocou uma reunião de emergência para esta quarta-feira (30), com o objetivo de discutir o futuro do comandante.>

De acordo com a imprensa saudita, a eliminação do Al-Hilal para o Al-Ahli na Liga dos Campeões da Ásia, além da diferença de seis pontos para o Al-Ittihad, líder do campeonato local, podem pesar para a demissão de Jorge Jesus.>