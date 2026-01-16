ÁGUIA DE MARABÁ

Acidente na volta da Copinha mata preparador físico de time sub-20

Delegação retornava de São Paulo quando veículo colidiu com caminhão parado na rodovia

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 08:17

Hecton Alves Crédito: Reprodução

A delegação sub-20 do Águia de Marabá viveu uma tragédia na noite desta quinta-feira (15), durante o retorno para casa após a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O ônibus que transportava jogadores e comissão técnica se envolveu em um grave acidente em uma rodovia do Tocantins, nas proximidades dos municípios de Crixás do Tocantins e Fátima.

O preparador físico Hecton Alves, integrante da comissão técnica, morreu em decorrência do impacto. Já o técnico Ronan Tyezer ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado para um hospital da região, onde permanece internado recebendo cuidados médicos intensivos.

Segundo informações preliminares e relatos divulgados pelo clube, o ônibus colidiu com a traseira de um caminhão boiadeiro que estaria parado na pista sem qualquer tipo de sinalização. A falta de iluminação teria dificultado a visibilidade, e a imprudência de terceiros é apontada como a principal causa do acidente.

Apesar da gravidade da colisão, os atletas escaparam sem ferimentos graves. De acordo com informações repassadas pelo clube e áudios enviados pelos próprios jogadores, o elenco sofreu apenas escoriações leves e passa bem.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, o presidente do Águia de Marabá, Sebastião Ferreirinha, iniciou uma mobilização junto a autoridades políticas e equipes de resgate para garantir atendimento imediato aos envolvidos. "Estou aqui na sede, já liguei ao prefeito de Marabá. Ele acionou o governador do Tocantins e o Corpo de Bombeiros. Estamos fazendo o possível para diminuir o sofrimento desse pessoal", afirmou. Veja a nota oficial do clube:

A viagem encerrava uma participação histórica e dolorosa do clube paraense na Copinha, competição da qual o Águia foi eliminado recentemente nos pênaltis, após um erro em uma “paradinha”. O episódio gerou comoção.

A Prefeitura de Marabá também se manifestou, informando que colocou suas secretarias à disposição para prestar assistência ao clube e aos familiares das vítimas. Leia a íntegra:

A Prefeitura de Marabá lamenta profundamente o falecimento do preparador fisico da delegação sub-20 do Águia de Marabá, Hecton Alves, vítima fatal do acidente envolvendo o ônibus da equipe nesta quinta-feira, 15, às proximidades do município de Crixás, no Tocantins. O time retornava à Marabá da Copinha quando se chocou com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.

O técnico Ronan Tyezer está hospitalizado em estado grave, inconsciente, mas respirando. Não feridos entre os atletas.

Por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de Assistência Social e Defesa Civil, a Prefeitura de Marabá colocou-se à disposição para prestar assistência ao clube.