DE VOLTA AO TIME

Ademir defende modelo de jogo do Bahia e diz que derrota deixou lição para decisão contra o Flamengo

Atacante voltou a ficar à disposição após mais de um mês tratando lesão

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 14:00

Ademir é mais uma opção de velocidade para Rogério Ceni montar o ataque tricolor Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois de mais de um mês fora de ação, o atacante Ademir está de volta ao Bahia. Recuperado de lesão, ele aumentou o leque de opções para o técnico Rogério Ceni e foi utilizado nos confrontos com Flamengo e Red Bull Bragantino. O retorno, no entanto, acontece em um momento de oscilação do time baiano.

Nos dois últimos jogos, o Bahia cometeu erros e foi derrotado por 1x0 pelo Flamengo, nas quartas de final da Copa do Brasil, e por 2x1 pelo Red Bull Bragantino, no Brasileirão. Nas duas partidas, a equipe apresentou dificuldade na criação ofensiva. Apesar dos problemas, Ademir afirma que o clube precisa continuar acreditando no modelo de jogo proposto por Ceni.

"A questão do esquema é pautada em cima dos resultados. Quando você ganha o jogo, está tudo certo. Quando perde, as pessoas procuram defeitos", iniciou ele, antes de completar:

"É manter a confiança no trabalho que tem sido feito desde o começo do ano. É o esquema que o Rogério tem feito desde a pré-temporada. Tem dado resultado. Nem todos os jogos as coisas saem como a gente imagina. É manter a confiança no trabalho para continuar bem no campeonato".

O próximo confronto do Bahia será decisivo. No dia 12 de setembro, o Esquadrão enfrenta o Flamengo no jogo de volta da competição eliminatória. Para ir à semifinal da Copa do Brasil, o time baiano terá que vencer no Maracanã por pelo menos dois gols de diferença. O triunfo simples leva a decisão para os pênaltis.

"O último jogo é uma lição para nós. São jogos grandes, principalmente o próximo. Temos que estar focados e dar o melhor. Mostrar a nossa personalidade, força de vontade para crescer e colocar o Bahia na semifinal", disse.

Na atual temporada, Ademir já disputou 41 partidas pelo tricolor. Ele marcou quatro gols e deu cinco assistências. Apesar da vontade de estar em campo após o longo tempo afastado, o atacante afirma que os 11 dias sem jogos serão importantes para chegar no duelo de volta da Copa do Brasil.