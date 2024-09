NO BATENTE

Bahia tem dia de treino físico e tático no CT Evaristo de Macedo

Sem jogos marcados para os próximos dias, o Bahia segue em ritmo de treino. Nesta quinta-feira (5), o tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo e a comissão técnica comandou atividades com foco na preparação física e tática.

Antes do início do treino, os jogadores participaram de uma palestra sobre doping ministrada por Fernando Solera. Logo depois, o elenco foi para a academia e trabalhou sob o comando do preparador físico Danilo Augusto.

Já no campo, Ceni fez uma atividade tática. Na sequência, ele dividiu o grupo setores. Volantes, zagueiros e laterais participaram de um treino de posicionamento. Em outro espaço, os meias e atacantes aprimoraram as finalizações.

O próximo jogo do Bahia será contra o Flamengo, no dia 12 de setembro, às 21h45, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.