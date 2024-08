PREPARAÇÃO INICIADA

Ademir treina com elenco e Bahia ganha reforço no ataque para enfrentar o Botafogo

Tricolor encara a equipe carioca neste domingo (25), na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 15:20

Bahia voltou aos treinos de olho na partida contra o Botafogo, pelo Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia iniciou a preparação para o confronto com o Botafogo. A partida será neste domingo (25), às 16h, na Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (21), o elenco se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e o técnico Rogério Ceni ganhou um reforço para montar a equipe.

Recuperado de lesão, o atacante Ademir treinou normalmente e está à disposição do tricolor. O jogador não atua desde a derrota para o Corinthians, no dia 21 de julho, pelo primeiro turno da Série A.

O volante Rezende também participou de parte da atividade, mas em seguida deu continuidade ao período de transição física. Já o atacante Biel e o lateral Gilberto fizeram tratamento, enquanto Acevedo trabalhou na academia.

Em campo, Rogério Ceni comandou um trabalho em campo aberto com foco na troca de passes e finalizações. O Bahia terá mais três dias de preparação antes do confronto com o Botafogo.