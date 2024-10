TABU PARA SER QUEBRADO

Como visitante, Vitória não ganha do Athletico-PR há 11 anos

No último triunfo do Leão, o rubro-negro baiano venceu por 5x3 em 2013

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de outubro de 2024 às 05:00

Em mais um confronto direto, Athletico-PR é o próximo adversário do Leão na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória tem pela frente mais um confronto direto no Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe do técnico Thiago Carpini encara o Athletico-PR, às 18h30, na Ligga Arena, pela 32ª rodada da competição. Na briga entre clubes que lutam contra o rebaixamento, o rubro-negro baiano vai precisar encerrar um jejum de 11 anos para levar a melhor e conquistar os três pontos diante do rival.

Dentro de seus domínios, o Furacão costuma ser uma pedra no sapato do Leão. A última vez que o Vitória superou o adversário fora de casa foi em 2013, quando saiu com o triunfo por 5x3, pela Série A daquele ano. Renato Cajá, Ayrton, duas vezes, Dinei e William Henrique marcaram os gols do visitante, enquanto Éderson, duas vezes, e Roger balançaram as redes para o anfitrião.

De lá para cá, os times se enfrentaram mais quatro vezes em Curitiba, com três vitórias dos paranaenses e um empate. Vale citar que os últimos dois encontros nessas condições terminaram com goleadas do Furacão. No Brasileirão de 2017, o oponente aplicou 4x1. Já na Série A 2018, a última vez que os clubes mediram forças no Paraná, a derrota baiana foi por 4x0. Marcelo Cirino, Marcinho, Wellington e Pablo marcaram os gols.

No geral, em 20 jogos na casa do Athletico-PR, o Vitória só conseguiu sair com o resultado positivo cinco vezes. Além do 5x3 em 2013, ganhou do adversário em outras três edições da primeira divisão (2x1 em 2003; 3x1 em 2004 e 2x0 em 2009), além de uma vez pela Série B (1x0 em 2012). Nas 15 demais partidas, foram 12 triunfos do Furacão e três empates.

Tem que melhorar

Nos últimos dez duelos, sem levar em consideração o mando de campo, a vantagem também é do Athletico-PR. Neste recorte, foram seis triunfos do rival, dois empates e apenas duas vitórias baianas.

Durante o embate disputado no primeiro turno da Série A deste ano, os paranaenses voltaram a superar o Vitória. Julimar foi o autor do único gol da partida, no Barradão.

Apesar do retrospecto negativo, Thiago Carpini confessou já ter em mente uma estratégia para o adversário. Sem revelar as possíveis mudanças, o comandante comentou sobre o confronto da próxima rodada.

“A gente trabalha para isso, sempre buscando as vitórias. Mas a gente trabalha também com a possibilidade do revés. O Athletico-PR é sempre um jogo muito difícil. A gente trabalha com os detalhes, se prepara para vencer e tomar os devidos cuidados para que a derrota não aconteça”, disse.

Neste momento, Vitória e Athletico-PR estão separados por apenas um ponto na tabela do Brasileirão. Disputando o mesmo objetivo de fugir do rebaixamento, o Leão é o atual 14º colocado, com 35 pontos, enquanto o Furacão ocupa a 16ª posição, com 34. Vale destacar que o rival tem um jogo a menos.

O rubro-negro baiano tem somente mais sete partidas pela frente para concretizar o objetivo de permanecer na primeira divisão. Quatro compromissos serão fora de casa e os outros três, como mandante.