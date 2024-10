SÉRIE A

Vitória se reapresenta com novidades no departamento médico

Rubro-negro deu início a semana de treinos para o confronto contra o Athletico-PR, no sábado (2)

Da Redação

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 19:07

Vitória se reapresentou nesta terça-feira (29) para enfrentar o Athletico-PR Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após vencer o Fluminense por 1x0 dentro do Barradão, o Vitória voltou aos treinamentos nesta terça-feira (29) para dar início à preparação para o confronto contra o Athletico-PR, no sábado (2), válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reapresentação, o Leão contou com novidades no departamento médico.

Na segunda-feira (28), treinaram somente os jogadores não relacionados para o último confronto e aqueles em transição. Já na sessão de hoje, todo o elenco esteve presente no CT Manoel Pontes Tanajura.

Exames de PCR, CK e termografia foram realizados no Núcleo de Saúde e Performance para avaliar a condição física dos atletas antes do pré-treino na academia. Após a ativação, o plantel aqueceu em campo com roda de bobo.

Os trabalhos com bola foram divididos em duas partes. Na primeira, o técnico Thiago Carpini dividiu três times cada com sete jogadores e, alternadamente, treinou movimentos para ajustes de linha ofensiva e defensiva.

Já na segunda, os três times ganharam um curinga para jogo em espaço reduzido. Por fim, os preparadores do Leão completaram as atividades dos goleiros com atividades de reposição de bola com os pés.

Em relação ao departamento médico do Vitória, o volante Luan - vetado contra o Fluminense - foi avaliado e liberado para iniciar a transição. Já o atacante Lawan e o lateral esquerdo PK foram liberados para treinar normalmente. O defensor, no entanto, participou dos treinos técnicos, mas de uma forma controlada.