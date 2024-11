DE VOLTA ÀS RAÍZES

Ajax e Tottenham atualizam seus escudos com base em versões antigas

O emblema do clube holandês passará a ser o mesmo utilizado em 1928

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 14:36

Novos escudos do Ajax e do Tottenham Crédito: Divulgação I Ajax e Tottenham

A busca pelo retorno da tradição nos clubes de futebol vem ganhando cada vez mais força e, na última semana, até mesmo forma. Com um dia de diferença, os clubes Ajax e Tottenham anunciaram mudanças em seus emblemas, homenageando escudos usados antigamente.

O primeiro a anunciar a troca foi o clube holandês, que após 34 anos com um escudo modernizado, retornará ao seu emblema clássico a partir de julho do ano que vem. De acordo com a postagem do time, o “novo” escudo ficará para sempre com o clube.

A troca do Ajax faz parte das comemorações dos 125 anos de fundação do clube, e retorna os gráficos que desenhavam o escudo para um que se assemelha a uma medalha, quase que feito de prata. Em outro post, o clube rememorou as quatro versões de escudo que o time já teve, baseados no lema “sem história, não há futuro”.

O Tottenham atualizado

Já o Tottenham optou por uma mudança mais minimalista, removendo o nome “Tottenham Hotspur” da logo, e retornando ao monograma que usava antigamente. A troca, anunciada nesta segunda-feira (18), foca ainda mais no clássico galo em cima de uma bola de futebol usado pelo clube.

Os Spurs consultaram mais de 300 fãs, jogadores e funcionários para avaliar qual emblema representaria melhor o Tottenham, buscando um símbolo que se adaptasse bem também a ambientes digitais.

Veio justamente daí a intenção de mudança em Charly, o galo do Tottenham, que agora ganha diferentes formas a depender da necessidade de aplicação. Sem o nome, o escudo pode variar em mais escalas e ambientes, sendo mais aplicável em um mundo mais digitalizado.

Retirada do nome do escudo do T Crédito: Divulgação I Tottenham

E para não deletar completamente o nome, veio o retorno ao passado - ao invés das palavras, o clube voltou ao monograma THFC, Tottenham Hotspur Football Club, como era usado antigamente.

O novo plano de identidade visual do time também alterou as fontes utilizadas, e incluiu mais seis símbolos que remetem à história do clube, incluindo o Castelo de Bruce, as Sete Árvores Irmãs e dois leões.

Outros clubes que mudaram seus escudos

Atualmente, a mudança de escudos não é mais algo incomum, existindo muitas trocas recentes entre clubes europeus. Algumas delas são as atualizações dos emblemas do Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter de Milão, Aston Villa, Fiorentina e Rangers.

Barcelona

Mudança de escudo do Barcelona Crédito: Divulgação I Barcelona

Manchester City

Mudança de escudo do Manchester City Crédito: Divulgação I

Paris Saint-Germain

Mudança de escudo do Paris Saint-Germain Crédito: Divulgação I Paris Saint-Germain

Juventus

Mudança de escudo da Juventus Crédito: Divulgação I Juventus

Inter de Milão

Mudança de escudo do Inter de Milão Crédito: Divulgação I Inter de Milão

Aston Villa

Mudança de escudo do Aston Villa Crédito: Divulgação I Aston Villa

Fiorentina