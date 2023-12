Al Ahly vence o Urawa Reds e fica com o 3° lugar no Mundial de Clubes

O Al Ahly, do Egito, conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes após derrotar o japonês Urawa Reds Diamonds, por 4x2, nesta sexta-feira (22), no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, na Arábia Saudita. Foi a terceira vez nos últimos quatro anos que o time egípcio conquistou o terceiro lugar no Mundial. No ano passado, perdeu a disputa para o Flamengo.



Adversário do Fluminense na semifinal, o Al Ahly conseguiu abrir 2x0 no início do primeiro tempo. Aos 19 minutos, o goleiro Nishikawa não conseguiu segurar um chute de longa distância. A bola subiu e sobrou para Yasser Ibrahim, que só precisou empurrar para o gol.