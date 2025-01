FUTEBOL INTERNACIONAL

Al Ittihad x Al Shabab: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Campeonato Saudita

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 14h, no King Abdullah Sports City

Al Ittihad e Al Shabab vão medir forças nesta quarta-feira (22), às 14h, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida será disputada no estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. O anfitrião é o vice-líder da competição, com 40 pontos - apenas três a menos que Al-Hilal, que ocupa a primeira colocação. Já o Al Shabab soma 26 pontos e está na 6ª colocação.