CHAMPIONS ASIÁTICA

Al-Nassr goleia Al-Ain com gols de brasileiros e Cristiano

A equipe saudita venceu por 5 a 1 em partida válida pela 4ª rodada da Champions League asiática

O primeiro e o último gol do confronto foram marcados por Talisca, ex-jogador do Bahia, aos cinco minutos do primeiro tempo, e aos 49 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos. Já Wesley, ex-Corinthians, marcou pela primeira vez pelo time árabe , onde chegou em agosto deste ano.

Além do gol de Cristiano aos 31 do primeiro tempo, o jogo teve dois gols contra, de Fábio Cardoso, do Al-Ain, e do goleiro Bento, do Al-Nassr. Com isso, o Al-Nassr consolidou sua terceira vitória na fase de grupos da Champions asiática, ocupando a terceira posição na tabela, com dez pontos. O único jogo que o time não venceu foi a estreia contra o Al Shorta, que terminou em empate com 1 a 1.