MAIS UM DESFALQUE

Atacante sofre lesão na coxa e o Vitória chega a seis atletas entregues ao DM

A equipe treinou nesta quinta-feira (6), mas Gustavo Mosquito apenas realizou atividades na academia

O elenco do Vitória trabalhou no CT Manoel Pontes Tanajura, na tarde desta quinta-feira (5), mas não contou com a presença de Gustavo Mosquito. O atacante iniciou tratamento de lesão no adutor da coxa e apenas fez atividades controladas na academia. Enquanto isso, o restante do grupo realizou trabalhos técnicos e táticos sob as ordens do técnico Thiago Carpini. >