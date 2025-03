CAMPEONATO SAUDITA

Al Qadsiah x Al Ittihad: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pelo Campeonato Saudita

Al Qadsiah e Al Ittihad se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília), no Estádio Prince Saud Bin Jalawi Stadium, em Dammam, Arábia Saudita. O time visitante figura na ponta da Saudi League Pro, com 57 pontos em 23 jogos. Já a equipe treinada pelo espanhol Míchel está em terceiro lugar.>