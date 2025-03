LIGA EUROPA

Real Sociedad x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa

As baixas confirmadas na Real Sociedad para o jogo desta quinta-feira são Odriozola, Zakharyan e Pacheco, lesionados. No lado dos ingleses, o técnico Rúben Amorim segue com alguns problemas no elenco. Lisandro Martínez, Mason Mount e Amad Diallo, lesionados, são baixas confirmadas. Quem também pode ficar de fora são Maguire e Ugarte, com desconfortos musculares.

