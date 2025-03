LIGA EUROPA

AZ Alkmaar x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa

AZ Alkmaar e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (6), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. A bola vai rolar às 14h45 (horário de Brasília), no AFAS Stadion, na Holanda. O time visitante foi bem na fase de liga e se classificou diretamente, na 4ª colocação. Já a equipe treinada por Maarten Martens teve que passar pelos playoffs. >

O Tottenham já pode contar com o retorno de Micky van de Ven, Cristian Romero e Dominic Solanke. Ben Davies ainda é dúvida, e Richarlison está prestes ao retorno, mas segue de fora. Já o AZ lida com desfalques importantes para o confronto contra o time inglês: Sven Mijnans e Jayden Addai não jogam e Mexx Meerdink, Ruben van Bommel e Sam Westerveld serão reavaliados antes do confronto.

