TÊNIS

Alcaraz admite frustração com derrota para Dimitrov: 'Parecia que eu tinha 13 anos'

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do ranking, ainda não assimilou a eliminação nas quartas de final do Masters 1000 de Miami ao ser derrotado pelo búlgaro Grigor Dimitrov, 12º na lista da ATP.

Derrotado em 1h32 por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, ele falou que o seu rival praticou um tênis quase perfeito. "Sinto muita frustração porque ele me fez sentir como se tivesse 13 anos. Não sabia o que fazer. Não encontrava as suas fraquezas, não sabia nada", afirmou.

O tenista de 36 anos, rompeu os ligamentos do tornozelo esquerdo no domingo, durante uma partida do Masters de Miami. "Neste estágio, ainda não está claro por quanto tempo Andy ficará fora de ação e ele continua analisando as opções com sua equipe médica", dizia o comunicado de sua equipe.