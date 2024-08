TÊNIS

Alcaraz se desculpa por 'momento de fúria' em queda no Torneio de Cincinnati: 'Fiquei nervoso'

Espanhol quebrou a raquete após eliminação

Estadão

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 15:24

Carlos Alcaraz durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024 Crédito: Divulgação/Paris-2024

Atual número 3 do mundo, o tenista Carlos Alcaraz usou as redes sociais para se desculpar do ataque de fúria da última sexta-feira, quando destruiu sua raquete com diversas pancadas no chão. O espanhol foi eliminado do Torneio de Cincinnati ao cometer inúmeros erros e ser superado pelo francês Gael Monfils por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

"Peço desculpas porque minha atitude ontem não foi correta e é algo que não deveria acontecer na quadra. Eu sou humano, fiquei nervoso e às vezes é muito difícil manter o controle quando sua frequência cardíaca está tão alta. Trabalharei para garantir que isso não aconteça novamente. Hora de pensar em Nova York", afirmou em uma publicação no Instagram.

Alcaraz não se encontrou diante do veterano francês. Cabeça de chave 2, o espanhol até fechou o primeiro set com vitória por 6 a 4. Mas foi só o que de bom apresentou em dia com oito duplas faltas e 22 erros não forçados. Sem muito controle emocional, o número 3 do mundo acabou levando a virada, o que resultou na eliminação do Torneio de Cincinnati.

Esta foi a primeira vez que o espanhol perdeu um set para Monfils. Alcaraz vinha em grande fase na temporada. Ele venceu dois dos principais torneios - Wimbledon e Roland Garros -, além de ter conquistado a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Já o francês acabou eliminado na partida seguinte ao cair para o dinamarquês Holger Rune, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.