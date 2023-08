Além do Brasil, Itália e Argentina também são eliminadas da Copa

Jogadoras da Itália lamentam eliminação, enquanto Motlhalo, da África do Sul, comemora vaga histórica. Crédito: Federação Italiana de Futebol/Divulgação

A rodada desta quarta-feira na Copa do Mundo feminina definiu os Grupos F e G. A seleção brasileira deu adeus ao Mundial ao empatar sem gols com a Jamaica. Com o resultado, a seleção jamaicana chegou aos cinco pontos e avançou para as oitavas de final em segundo na chave F.



A África do Sul fez história ao vencer a Itália com um gol nos acréscimos e se classificou como segundo no G. Já Suécia e França confirmaram o favoritismo, venceram Argentina e Panamá, respectivamente, e avançaram como líderes das chaves.

Na quinta-feira (3), Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos jogam a última rodada do Grupo H e definem as últimas vagas nas oitavas de final do Mundial.

Brasil é eliminado

No jogo de vida ou morte contra a Jamaica, no encerramento do Grupo F, a seleção brasileira apenas empatou em 0x0 e terminou sua participação com o terceiro lugar da chave. O jogo também foi a despedida de Marta em Copas. A Rainha termina sua história como a maior artilheira da competição, com 17 gols em seis edições disputadas e um vice-campeonato, diante da Alemanha.

Apesar de ter a bola e controlar o ritmo da partida, a seleção de Pia Sundhage pouco fez de criativo. Errando muitos passes, mostrando nervosismo em todas as ações e sofrendo com a "cera" adversária, o Brasil sentiu a obrigação de vencer para se classificar. Isso atrapalhou demais.

África do Sul marca nos acréscimos

Com muita emoção. Foi assim que a África do Sul entrou para a história com sua primeira classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Orsi, contra, Magaia e Kgatlana, a seleção venceu as italianas e está entre as 16 melhores do Mundial pela primeira vez na história. Os gols da Itália foram marcados por Caruso, duas vezes.

Suécia e França confirmam favoritismo

Favoritas em seus grupos, Suécia e França venceram e seguiram para o mata-mata como líder de suas chaves. As suecas marcaram com Blomqvist e Rubensson, de pênalti, e venceram a Argentina por 2x0. Com o resultado, a seleção europeia se garante nas oitavas de final com 100% de aproveitamento e apenas um gol sofrido.

Já a França tomou um susto na partida desta quarta-feira. Enfrentando o Panamá, a seleção francesa saiu atrás, após lindo gol de falta de Martha Cox. Apesar disso, as francesas não tiveram problema para assumir o controle da partida, conseguiram marcar com Lakrar, Diani, três vezes, Le Garrec e Becho. A seleção do Panamá ainda viu Pinzón e Cedeño marcar, mas foi derrotada por 6x3.

Confira os próximos jogos da Copa do Mundo:

Quinta-feira (3)