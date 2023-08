'Se tiver alguém com mais qualidade, o futebol feminino merece', diz Rafaelle sobre Pia

Rafaelle durante o jogo do Brasil contra a Jamaica. Crédito: Thais Magalhães/CBF

A eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo Feminina deixou dúvidas sobre a permanência da técnica Pia Sundhage. Após comandar a Seleção por um ciclo completo, a expectativa era por bons resultados. Mas a equipe caiu ainda na fase de grupos da competição, após o amargo empate em 0x0 com a Jamaica.



Ao fim da partida, as jogadoras canarinhas evitaram julgar o trabalho da comissão técnica. Com exceção da baiana Rafaelle. Uma das capitãs do time, a zagueira disse desejar a "melhor opção para o futebol feminino", sem descartar uma troca de comando.

"Eu acho que temos que pensar o que é melhor para o futebol feminino. Se tiver alguém com mais condição, com mais qualidade, o futebol feminino merece isso", afirmou ao site ge, em zona mista do estádio Melbourne Rectangular.

A zagueira também falou sobre o evidente nervosismo do Brasil diante da Jamaica. Precisando ganhar, a Seleção acumulou erros, ao mesmo tempo em que tentava furar a forte marcação rival. "No segundo tempo, a gente acaba entrando meio no desespero para fazer o gol", disse. "Fomos nos descontrolando. Por mérito delas, elas defenderam bem A proposta que elas trouxeram, elas conseguiram".

Rafaelle também foi questionada se o jogo contra a França, na rodada anterior, foi responsável pela má atuação nesta quarta-feira (2). Diante das europeias, uma falha defensiva custou a derrota ao Brasil por 2x1. A zagueira, porém, preferiu evitar relacionar os desempenhos.

"Agora é difícil você analisar, está tudo muito recente. Estou triste, é difícil descrever, não cheguei a pensar. A gente tinha que ganhar. A gente não podia estar se lamentando pelo jogo com a França. (A eliminação) Foi mais por esse jogo, do que pelo jogo da França", falou.

Pia fica?

Até aqui, Pia Sundhage comandou a equipe em 57 jogos, com 34 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. São 139 gols marcados e 42 sofridos. O vínculo termina depois da Olimpíada de Paris-2024 e, em entrevista coletiva, a sueca reforçou que planeja cumprir o acerto. "Quanto a mim, meu contrato se encerra no dia 30 de agosto do ano que vem", comentou rapidamente.

Diferente de Rafaelle, a lateral-esquerda Tamires foi mais ponderada ao falar sobre a treinadora. A jogadora do Corinthians pediu que tudo seja analisado com a "cabeça fria"

"Quando se ganha, se ganha todo mundo. Quando se perde, se perde todo mundo. A gente acreditou até o final nessa comissão, estivemos juntas. Agora, não cabe a mim avaliar a situação. Deixa a gente esfriar a cabeça, superar a eliminação e veremos os próximos passos".

Em nota, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que o resultado da Seleção na Copa ficou "aquém do esperado", mas deu a entender que Pia continuará à frente da equipe. Apesar de não citar a técnica nominalmente, ele afirmou que o resultado "em nada irá mudar" os planos da confederação em relação ao futebol feminino, e projetou a busca por medalha nos Jogos de Paris.

"Já antecipo que este resultado em nada irá mudar o propósito da CBF na minha gestão de continuar investindo de forma consistente no futebol feminino como um todo. Pelo contrário, vamos intensificar este investimento", diz o comunicado.

"Teremos agora um ciclo olímpico pela frente e seguiremos dedicados a avançar. Faremos os investimentos necessários para que o Brasil venha nos Jogos Olímpicos, assim como nas próximas competições, com ainda mais apoio em busca dos melhores resultados", continuou.