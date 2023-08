Pia admite demora para substituir contra Jamaica: 'Um pouco tarde'

O Brasil voltou a ser eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. A Seleção precisava vencer a Jamaica, mas ficou no empate sem gols em Melbourne e voltou a cair de forma precoce na competição após 28 anos. Um cenário que deixou várias jogadoras em prantos ao fim da partida, e que foi lamentado pela técnica Pia Sundhague. "Queríamos ter criado mais chances, ter tido mais profundidade. Elas jogaram bem. Não conseguimos mudar essa situação. É muito triste, tínhamos muitas expectativas. Começamos a Copa muito bem. Temos que encarar o resultado", afirmou.

Mesmo precisando vencer a Jamaica, a Seleção teve uma atuação muito abaixo do esperado, marcada por muitos erros. Pia foi bastante criticada pela demora nas substituições, e assumiu que poderia ter mexido no time antes.

"Essa é sempre uma pergunta que a gente se faz, quando a gente vê que não funcionou. Algumas das situações ali no segundo tempo poderiam ter sido melhores. Quando vemos o resultado, percebemos que foi um pouco tarde", disse.

Pia também citou a forte marcação das jamaicanas, aliada ao nervosismo das brasileiras, como os principais motivos para o frustrante resultado. "Quando não conseguimos derrubar a defesa delas, aí, é claro, ficamos um pouco mais nervosas. E quando ficamos nervosas, acabamos ficando mais lentas. Talvez tenhamos ficado com pouca coragem".

Na Copa passada, em 2019, o Brasil alcançou as oitavas de final, quando foi eliminado pela França, na prorrogação. Pouco depois, a treinadora sueca chegava para comandar a equipe, que ganharia mudanças estruturais e mais investimento. Com ciclo completo, a expectativa era de bons resultados no Mundial da Austrália e Nova Zelândia. Mas a realidade foi uma queda precoce.