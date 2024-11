MUDANÇAS

Alex Telles e Dodô são convocados para jogo da seleção contra o Uruguai em Salvador

A dupla de laterais chegam nesta sexta-feira (15) para substituir outros dois jogadores da posição

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de novembro de 2024 às 12:02

Os laterais Dodô e Alex Telles foram convocados para o jogo contra o Uruguai Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Os laterais Alex Telles, do Botafogo, e Dodô, da Fiorentina, foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para fazer parte do elenco da seleção brasileira para a partida contra o Uruguai. O confronto, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, ocorre na próxima terça-feira (19), na Arena Fonte Nova. A bola rola às 21h45.

Os novos jogadores chegam pelas ausências do lateral-direito Vanderson e do lateral-esquerdo Guilherme Arana. No empate com a Venezuela, o ex-Grêmio recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso para o confronto contra os uruguaios. Já o jogador do Atlético-MG sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de terça.