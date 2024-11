MUDANÇA FORÇADA

Lateral do Brasil recebe segundo amarelo e está fora de partida contra o Uruguai

Com a suspensão de Vanderson, a tendência é de que Danilo volte à titularidade em Salvador

O jogador foi advertido ainda no primeiro tempo da partida. Ele matou o contra-ataque da Venezuela com uma firme entrada em José Martínez, volante do Corinthians, e recebeu o amarelo. Vale destacar que, ao contrário das competições nacionais, é preciso apenas de dois cartões para ficar suspenso no torneio de classificação para a Copa do Mundo.