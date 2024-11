NÃO FOI DESTA VEZ

Após empate, Raphinha minimiza gol marcado diante da Venezuela: 'O mais importante é vencer'

Brasileiro abriu o placar no estádio Monumental de Maturín, mas Segovia empatou no início da segunda etapa

O Brasil tentou e até começou com o ímpeto ofensivo necessário para vencer a Venezuela. Nos pés de Raphinha, a falta cobrada pelo camisa 10 carimbou a trave do goleiro Romo e morreu no fundo das redes. No entanto, parou por aí. Os mandantes empataram o confronto com Segovia no início da segunda etapa, dando números finais à partida e irritando o autor do gol brasileiro. Após o empate por 1x1, o atacante confessou que os três pontos valeriam mais que o tento marcado.