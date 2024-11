ELIMINATÓRIAS DA COPA

Veja a numeração da Seleção Brasileira nas Eliminatórias

A camisa 10 passou para Raphinha, e a 9 será de Igor Jesus

Os atletas da Seleção Brasileira que disputarão as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 contra Venezuela e Uruguai já têm suas numerações definidas pela CBF. As maiores mudanças estão nas camisas 9 e 10, que mudarão de dono já no jogo desta quinta-feira (14).