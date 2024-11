ELIMINATÓRIAS DA COPA

Veja a escalação da Seleção Brasileira contra a Venezuela

Única diferença em relação ao time que venceu o Peru é a volta de Vinicius Júnior

Marina Branco

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 13:56

Dorival Jr. escalou Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira está escalada para o jogo contra a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (14), às 18h, no estádio Monumental de Maturín. A única mudança em relação ao time que jogou contra o Peru é a volta de Vini Jr no lugar de Rodrygo, lesionado.

Na coletiva, Dorival Júnior afirmou que já foi a Belém com a intenção de repetir o time que venceu por 4 a 0 na última rodada, escalando, além de Vini, Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Igor Jesus e Savinho.

Vini estava afastado nos jogos contra Chile e Peru por uma lesão na cervical, mas já está recuperado e voltará aos campos pela canarinha, após um período de treinamentos mais curto do que o comum. Foram apenas dois treinos com elenco completo antes do jogo de amanhã.

Em sua fala, o técnico chegou a comentar sobre Vini, envolvido em debates nas últimas semanas por causa do prêmio da Bola de Ouro, em que ficou em segundo lugar. “Pra mim, houve um equívoco de quem avaliou. Se é um prêmio individual, o melhor jogador nesta última temporada foi o Vini”, disse o técnico.

Quanto ao time titular, Dorival afirmou já estar planejando levar o mesmo que enfrentou o Peru. "Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, são jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades", comentou.

Sobre os convocados mas não escalados, o técnico afirmou que o necessário é tempo: “O André sempre que entrou deu resposta positiva, o Paquetá tenta reencontrar o seu melhor momento. Tudo é questão de tempo”.

Além de André, Guilherme Arana também ficou de fora do treinamento nesta quarta-feira (13) por indicação médica. A opção da comissão técnica foi por mantê-los afastados até a próxima sexta-feira (15), e então decidir se estarão disponíveis contra o Uruguai.

“Uma avaliação maior será feita após a partida da Venezuela para caso necessário tomarmos as posições devidas para alteração. A princípio, vamos tentar uma recuperação pela forma que foram as lesões”, afirmou Dorival.

Ainda hoje, a seleção irá para a Venezuela, com 16 pontos na tabela até então, estando colocada em quarto lugar nas Eliminatórias. Se vencer a equipe venezuelana, o Brasil sobe para segundo lugar.

Outros trechos da coletiva:

Jogo contra a Venezuela

“É um campo que tem feito com que eles criem um ambiente muito favorável em torno da sua seleção. Mas independente disso o futebol venezuelano vem crescendo. Um trabalho muito sério que vem acontecendo. Grandes jogadores espalhados pelo mundo. No nosso país, tem muitos importantes para sua equipe. Estão invictos lá dentro com duas vitórias e três empates, incluindo Argentina e Uruguai. Esqueçam jogos fáceis com Bolívia e Venezuela há até pouco tempo. A ordem do futebol mundial vem mudando. Mas acreditamos num grande jogo. Existe uma confiança muito grande por aquilo que a gente pode ver nos treinamentos, e espero que a gente possa repetir em campo.”

Obstáculos

“Se nós repetirmos o que fizemos nas últimas partidas teremos um caminho andado. Serão dois jogos bem complicados. Assim como em março, com Colômbia, Argentina e em seguida Equador. O futebol sul-americano cresceu muito de modo geral. O crescimento aconteceu. Os jogos são cada dia mais disputados. Estamos vendo resultados de 1 a 0, resultados surpreendentes. Equipes que não postulavam estão brigando por uma vaga à Copa do Mundo. Com essas mudanças, precisamos estar mais preparados. Se conseguirmos repetir o que realizamos nas duas últimas partidas... estamos ganhando corpo. Nada está resolvido. Estamos demonstrando um ganho, ainda que não seja o buscado. Que façamos dois grandes jogos.”

Tabela

“Nossa situação não era totalmente favorável. Estamos vindo de uma posição lá atrás. Fizemos quatro partidas e tivemos três vitórias e uma derrota, mesmo assim não mudamos muito nossa condição na tabela. Precisamos ganhar no sentido de uma estruturação maior dessa equipe. Vem acontecendo. Por isso falo tanto de processo. Sempre respeitei em clubes e os resultados apareceram. Temos 12 jogos, que é pouco para o que imagino de trabalho. Mas os jogadores estão entendo o que queremos implementar, buscando jogo a jogo. São detalhes importantes que têm feito uma mudança considerável a partir do momento que temos a posse de bola. A retomada da posse tem sido rápida quando perdida. Não sofremos chances claras, com exceção do gol do Chile. Notamos que precisávamos disso. Que essa equipe continue segura e com variações ofensivas, que sempre foi o diferencial do futebol brasileiro.”

Lesão de Militão

“Acho que nós tivemos algumas situações bem complicadas nos últimos tempos. Pedro, Bremer... agora com o Militão. Infelizmente uma lesão em cima da outra. O próprio retorno do Neymar, que vem acontecendo gradualmente. Não é fácil você passar por um momento como esse. Isso faz com que o jogador crie uma resiliência e se fortaleça. Ninguém deseja, acabou acontecendo. Nossa torcida e orações é pra que eles voltem rapidamente.”

Bola de Ouro

“O maior prêmio foi ele ter adquirido o respeito maior do povo brasileiro. Todos nós entendemos que ele por tudo que realizou, foi o jogador mais letal. Era quem merecia. Acredito que ele continuará esse processo de busca. É um jogador que se reinventa a todo momento. Passou por várias situações na carreira e não perdeu esse desejo de ser protagonista. Talvez a grande conquista dele seja uma conquista coletiva que todos nós ajudaremos a conquistar daqui um tempo.”

Convocação completa da Seleção Brasileira: