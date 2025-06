ELE FICA?

Neymar e Santos têm negociação avançada para renovação

Jogador sinaliza permanência na Vila Belmiro, mas mantém porta aberta para Europa

O Santos e Neymar têm encaminhado a renovação de contrato até junho de 2025, com os detalhes já definidos e o projeto revisto. O clube, no entanto, segue tentando ampliar o vínculo até dezembro de 2026, proposta que ainda não foi aceita pelo estafe do jogador. As informações são do GloboEsporte.>

Mesmo com o atual contrato se encerrando em 30 de junho, os representantes do camisa 10 não têm pressa em formalizar a permanência. Internamente, consideram que não há urgência e, por isso, o atleta ainda se mantém no mercado, sem descartar completamente uma eventual oferta da Europa, cenário hoje considerado pouco provável, explica a reportagem.>

Embora a renovação com o Peixe ainda não esteja oficialmente assinada, Neymar já garantiu ao clube que não vai negociar com nenhuma outra equipe brasileira. >

Fatores pessoais também pesam na equação: Neymar espera a chegada de mais um filho e vê sua família bem ambientada com a vida de volta ao Brasil, após anos vivendo no exterior.>